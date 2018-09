Greifswalder Projekt erhält mit 20 000 Euro dotierten Preis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greifswald/Hamburg (dpa/mv) – Das Greifswalder Hygieneprojekt "Ahoi - Patient im Boot" wird mit dem mit 20 000 Euro dotierten Lohfert-Preis ausgezeichnet. Bei dem Projekt werden Patienten, Pflegebedürftige und Angehörige aktiv im Kampf gegen Infektionen eingebunden, teilte die Christoph-Lohfert-Stiftung am Dienstag mit. Das Projekt stoße einen Kulturwandel bei der Infektionsvorbeugung an, weil es Patienten, Pflegebedürftige und Angehörige in die Eigenverantwortung nehme, zugleich aber auch eine Prüfinstanz für das medizinische Pflegepersonal darstelle. Ergebnis sei, dass die Patientensicherheit steige. Der Preis wird am 19. September im Rahmen des Hamburger Gesundheitswirtschaftskongresses überreicht.