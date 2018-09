Asklepios Kliniken stellen Konzept für Altersmedizin vor

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Hamburg (dpa/lno) - Angesichts der steigenden Zahl älterer Patienten hat der Krankenhauskonzern Asklepios nun ein standortübergreifende eigenes Zentrum für Altersmedizin vorgestellt. Das Kompetenzzentrum Ancoris betreue derzeit bereits Patienten in vier Krankenhäuser - den Kliniken Nord und Wandsbek, dem Asklepios Westklinikum und dem Asklepios Klinikum Harburg -, berichtet Joachim Gemmel, Geschäftsführer der Asklepios Kliniken Hamburg. Ziel sei, dass jeder ältere Patient, der in eine der insgesamt sieben Asklepios Kliniken komme, geriatrisch untersucht und behandelt werde - auch in Kliniken, die keine eigene geriatrische Abteilung haben.