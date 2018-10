Statistik: Patienten bleiben weniger lange im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Krankenhausaufenthalte sind in den vergangenen Jahren in Sachsen-Anhalt kürzer geworden. 2017 dauerte eine stationäre Behandlung im Durchschnitt sieben Tage, wie das Statistische Landesamt am Montag mitteilte. Vor zehn Jahren war es noch ein Tag mehr. Allerdings sind die Unterschiede je nach Art der Behandlung enorm. Patienten im Bereich psychotherapeutische Medizin und Psychosomatik verbrachten im Schnitt 51 Tage im Krankenhaus. Wer wegen einer Erkrankung der Augen in die Klinik kam, musste nur drei Tage bleiben.