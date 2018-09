Immer weniger Kinder mit Schwerbehindertenausweis

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Halle (dpa/sa) - Die Zahl von Kleinkindern mit einem Schwerbehindertenausweis hat in Sachsen-Anhalt stark abgenommen. Im vergangenen Jahr hätten 17 Kinder einen solchen Ausweis aufgrund einer angeborenen Behinderung besessen, teilte das Statistische Landesamt am Montag in Halle mit. 2005 seien es noch 175 Kinder im Alter bis drei gewesen. Das entspreche einem Rückgang um 91 Prozent. Auch bei den Vorschulkindern von vier bis sechs Jahren sei der Trend rückläufig. 2004 hätten in der Altersgruppe noch 215 Mädchen und Jungen einen Schwerbehindertenausweis wegen einer gesundheitlichen Einschränkung seit der Geburt besessen, 2017 noch 29 Kinder.