Erster deutscher West-Nil-Fall betrifft Zoo Halle

Halle (dpa/sa) - Der erste Nachweis des auch für den Menschen gefährlichen West-Nil-Virus wurde bei einem Bartkauz im Zoo Halle nachgewiesen. Das sagte Zoochef Dennis Müller am Mittwochabend. Das Tier sei Mitte August gestorben und routinemäßig zur pathologischen Abklärung geschickt worden. Das Ergebnis habe den Tierpark überrascht. Weitere Zootiere seien jedoch nicht erkrankt. Es bestehe keine Gefahr für Besucher. Daher werde der Tierpark auch am Donnerstag wie gewohnt öffnen. Besucher müssen sich allerdings darauf einstellen, im Zoo Halle keine Bartkäuze mehr zu stehen.

Der Grund: Die nordischen Eulen sterben derzeit bundesweit vermehrt am Usutu-Virus, einem engen Verwandten des West-Nil-Virus. Das traf auch den Bergzoo: "Wir hatten ein Bartkauz-Pärchen und beide sind innerhalb von einer Woche gestorben", sagte Müller. Ein Tier verendete am Usutu-Virus, das zweite am erstmals hierzulande bei einem Vogel nachgewiesenen West-Nil-Virus. "Ich möchte keine Tiere halten, die ich dann in kurzen Abständen verlieren muss", begründete Müller die Entscheidung. Bartkäuze stammen aus Skandinavien. Es sei zu vermuten, dass ihr Immunsystem für subtropische Viren, die warme Temperaturen brauchten, besonders anfällig sei, sagte Müller.

Der Erreger wird von bestimmten Stechmücken verbreitet. Vögel sind der wichtigste Wirt des Virus, das auch auf Pferde oder den Menschen übertragen werden kann. Wie es nach Halle gelangte, soll nach Angaben des Friedrich-Loeffler-Instituts untersucht werden. Geprüft werde auch, ob Stechmücken in der Umgebung das Virus in sich tragen.