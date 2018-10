Vier Projekte für Gesundheitsprävention ausgezeichnet

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Zum zweiten Mal ist am Montag in Güstrow der Präventionspreis des Landes für Gesundheitsprojekte verliehen worden. Minister Harry Glawe (CDU) betonte bei der Verleihung im Rahmen der Landesgesundheitskonferenz die Bedeutung der Gesundheitsförderung für die Lebensqualität der Menschen und als Standortfaktor. Ausgezeichnet wurden vier Projekte, die laut Mitteilung jeweils ein Preisgeld in Höhe von 1500 Euro erhielten.

Der Wismarer Verein Das Boot biete Beratungen für Kinder, Jugendliche und Eltern, die dort Entlastung von ihren Sorgen finden könnten und bekam dafür den Preis in der Kategorie gesundes Aufwachsen. Der Warener Handwerksbetrieb Horst Pietschmann GmbH wurde für sein betriebliches Gesundheitsmanagment in der Kategorie gesunde Lebensmitte ausgezeichnet. Für seinen Reha- und Gesundheitssport erhielt der Sportverein Medizin Stralsund den Preis in der Kategorie gesundes Älterwerden. Der Verein habe seine Aktivitäten im Jahr 2015 auf diesen Bereich umgestellt. Mittlerweile seien mehr als die Hälfte der 1000 Mitglieder in dem Bereich aktiv.

Der Sonderpreis für kommunale Netzwerke ging an die Gemeinde Balow im Landkreis Ludwigslust-Parchim, die neben Grundschule und Kita auch eine überregionale Begegnungsstätte sowie Sportplätze und eine Outdoorfitnessanlage betreibe. Vor allem dank engagierter Bürger sei es gelungen, ein aktives Dorfleben und das Leitbild "Ein Dorf für Kinder - ein Dorf für alle" mit Leben zu füllen, sagte Glawe. Die Preisgelder wurden den Angaben zufolge vom Verband der Ersatzkassen und anderen Krankenkassen gestiftet.