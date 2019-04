Ärzte debattieren über Masern-Impfpflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Freyburg/Unstrut (dpa/sa) - Die viel diskutierte Masern-Impfpflicht beschäftigt auch die Mediziner in Sachsen-Anhalt. Bei einer Versammlung der Ärztekammer des Landes am heutigen Samstag in Freyburg wollen sie Position beziehen. Sachsen-Anhalt steht zwar mit einer relativ hohen Impfquote vergleichsweise gut da, dennoch gibt es aus Sicht der Ärzte Lücken bei der notwendigen zweiten Impfdosis.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist für eine Impfpflicht gegen Masern in Kindergärten und Schulen. Masern sind hoch ansteckend und können noch Jahre später zu potenziell tödlichen Hirnentzündungen führen.