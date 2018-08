Wieder mehr Organspenden: MV an der Spitze

18. August 2018 10:16 Gesundheit - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main/Schwerin (dpa/mv) - Die Zahl der Organspenden hat in Mecklenburg-Vorpommern nach einem Rückgang wieder zugenommen. Im ersten Halbjahr 2018 registrierte die Deutsche Stiftung Organtransplantation (DSO) für das Land 67 gespendete Organe von 20 Spendern. Im ersten Halbjahr 2017 waren es nur 41 Organe von 13 Spendern, wie aus einer Statistik der Stiftung hervorgeht. Auch bundesweit stiegen die Zahlen nach einem steten Rückgang und einem Tiefpunkt 2017 in diesem Jahr wieder an.

Mecklenburg-Vorpommern lag trotz der niedrigeren Spendenzahl im vergangenen Jahr im Bundesvergleich weiterhin an der Spitze. 2017 spendeten im Land 27 Menschen nach ihrem Tod ein Organ. Das ist früheren Angaben des Gesundheitsministeriums zufolge eine Quote von 16,8 Spendern je einer Million Einwohner. Bundesweit lag die Quote bei 9,7 Spendern.