Land prüft nach Kritik Zustände in Höchster Psychiatrie

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Nach einem Bericht über angebliche Missstände in der Psychiatrie des Klinikums Höchst hat die Landesregierung Aufklärung angekündigt. "Wir prüfen die im Beitrag dargestellten Zustände derzeit gründlich und intensiv und stehen dazu in engem Austausch mit der Stadt Frankfurt und dem Klinikum Höchst", erklärte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Donnerstag in Wiesbaden. Kommende Woche werde es ein Gespräch mit der Stadt und der Klinik geben, um die Vorwürfe zu prüfen. Daraus sollten dann mögliche Konsequenzen abgeleitet werden. "Wenn die Vorwürfe sich bestätigen sollten, besteht erheblicher Handlungsbedarf", erklärte Klose.

In einem Beitrag des Senders RTL hatte eine verdeckt arbeitende Reporterin über Missstände berichtet. Der Frankfurter Gesundheitsdezernent Stefan Majer (Grüne) sagte der "Frankfurter Rundschau" (Donnerstag), die Klinikleitung habe erklärt, sämtliche rechtlichen Vorgaben würden beachtet. Dies werde überprüft.