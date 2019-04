Hausärzte fordern Abschaffung des Regressverfahrens

05. April 2019 15:08 Gesundheit - Frankfurt am Main

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die hessischen Hausärzte wollen künftig nicht mehr selbst für aus Sicht der Krankenkasse zu viel verordnete Arznei- und Heilmittel geradestehen müssen. Die sogenannten Ärzteregresse seien die Hauptursache des Hausärztemangels, stressten etablierte Kollegen und schreckten den Nachwuchs ab, sagte der Vorsitzendes des Hausärzteverbandes Hessen, Armin Beck, am Freitag in Frankfurt. Es sei das "größte Bürokratiemonster für die Ärzteschaft in der freien Niederlassung."

Regresse sind Rückforderungen der Krankenkassen bei aus ihrer Sicht zu viel verschriebenen Arznei- und Heilmitteln. Eine Prüfstelle checkt dann die Wirtschaftlichkeit, im schlimmsten Fall muss der Mediziner das Verordnete dann selbst bezahlen.