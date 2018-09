Urabstimmung über Einigung an Unikliniken geht zu Ende

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf/Duisburg (dpa/lnw) - An den Universitätskliniken Düsseldorf und Essen endet heute die Urabstimmung über die Einigung zu besseren Arbeitsbedingungen. Die Gewerkschaft Verdi und die Klinikleitungen hatten sich nach monatelangem Streit in einem Schlichtungsverfahren unter anderem auf die Einstellung von zusätzlichem Personal verständigt. Unter anderem soll es insgesamt 360 neue Vollzeitstellen an den beiden Kliniken geben.

Nach Angaben der Krankenhäuser wurde im Zuge der Tarifauseinandersetzung allein in der Uniklinik Düsseldorf an 52 Tagen gestreikt. Etwa 3000 Operationen mussten deshalb abgesagt oder verschoben werden. In Essen wurde an fast 40 Tagen gestreikt. Auch hier fielen Tausende Operationen aus. Teilweise waren mehr als die Hälfte der Operationssäle geschlossen.

Das Ergebnis der Urabstimmung will Verdi voraussichtlich noch am Donnerstag bekannt geben.