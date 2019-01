Thüringen hat überdurchschnittlich viele Kinder-Klinikbetten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Berlin (dpa/th) - Das Netz an Klinikbetten für die Behandlung von Kindern ist in Thüringen besonders dicht. Mit rund 29 Betten für die Kinderheilkunde je 100 000 Einwohner gehörte der Freistaat 2017 zum Spitzentrio unter den Bundesländern. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken und weiterer Bundestagsabgeordneter hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Nur Bremen und Sachsen-Anhalt stehen noch besser da. Deutschlandweit kamen rechnerisch 22,5 Betten auf 100 000 Einwohner. Mehrere Bundesländer liegen unter diesem Wert, darunter Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Berlin.

In absoluten Zahlen verfügten die Abteilungen für Kinderheilkunde in den Thüringer Krankenhäusern 2017 über 629 Betten. Das sind etwa 50 weniger als 2007. In der Kinderchirurgie standen 2017 in Thüringen 54 Klinikbetten zur Verfügung, das entspricht statistisch 2,5 Betten je 100 000 Einwohnern. Zehn Jahre zuvor waren es 70 Betten (3 je 100 000 Einwohner).

Nach Einschätzung der Bundesregierung waren Klinikbetten in der Kinderheilkunde in Deutschland durchschnittlich zu rund 66 Prozent ausgelastet. Sie sieht deshalb keine Engpässe. Auch angesichts der Bevölkerungsentwicklung sei "weiterhin von eher zu hohen Kapazitäten" auszugehen. In Thüringen verzeichnete die amtliche Statistik zuletzt wieder jährliche Geburtenzahlen über der Marke von 18 000 - nach vielen Jahren darunter.