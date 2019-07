Reha-Angebote für Patienten mit Alterserkrankungen aufgebaut

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt/Suhl (dpa/th) - Bei der Behandlung alter Menschen in speziellen Rehabilitationskliniken in Thüringen gibt es nach Einschätzung von Krankenkassen Verbesserungen. Seit Jahresbeginn wurden in zwei Kliniken in Suhl und Bad Liebenstein (Wartburgkreis) Reha-Abteilungen für Geriatrie-Patienten eingerichtet, wie der Verband der Ersatzkassen (vdek) am Montag mitteilte. Die Abteilungen umfassen nach Kassenangaben zunächst rund 30 Betten, die Kapazität solle im Laufe des Jahres aber etwa verdoppelt werden. Die Patienten sind meist über 75 Jahre alt und werden in der Regel drei Wochen stationär betreut.

Mit weiteren Klinikbetreibern werde zudem wegen der Einrichtung von Reha-Plätzen in der Geriatrie verhandelt, hieß es. Bisher gab es in Thüringen keine auf Alterserkrankungen spezialisierte Rehabilitationsklinik. Geriatrie-Patienten - ältere Menschen, die oft an mehreren Krankheiten leiden und nicht selten auch pflegebedürftig sind - landeten deshalb häufig in Akutkrankenhäusern oder müssten auf Reha-Kliniken anderer Bundesländer ausweichen.