Pflegereport: Viele Angehörige sind überlastet

Erfurt (dpa/th) - Viele Menschen, die in Thüringen ihre Angehörigen zuhause pflegen, sind nach Erkenntnissen der Barmer Ersatzkasse bis zur Erschöpfung belastet. Rund 6000 von ihnen stünden kurz davor, ihren Dienst einzustellen, sagte der Sprecher der Landesvertretung, Patrick Krug, am Donnerstag in Erfurt. Er bezog sich dabei auf Daten des aktuellen Barmer-Pflegereports. Daraus geht hervor, dass viele pflegende Angehörige auch verstärkt selbst unter gesundheitlichen Folgen leiden.

Derzeit gibt es laut Barmer rund 115 000 Pflegebedürftige in Thüringen. Gut drei Viertel (75,3 Prozent) werden ausschließlich oder teilweise von Familienmitgliedern zuhause gepflegt. Etwa 80 000 Menschen betreuen hierzulande ihre Angehörigen. "Ohne pflegende Angehörige geht es nicht", sagte Barmer-Landesgeschäftsführerin Birgit Dziuk. Die Ergebnisse seien daher besorgniserregend.