Pflege im Krankenhaus soll gestärkt werden: Fachtagung

Erfurt (dpa/th) - Krankenhäuser bundesweit müssen vom kommenden Jahr an bestimmte Stationen mit einer Mindestzahl an Pflegekräften ausstatten. Was dies für Thüringen bedeutet, wollen Vertreter von Kliniken, Krankenkassen, Politiker und Wissenschaftler heute auf einer Fachtagung in Erfurt diskutieren. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte vor wenigen Tagen eine Verordnung auf den Weg gebracht, die zunächst vier Krankenhausbereichen eine Mindestzahl von Krankenpflegekräften vorschreibt. Sie soll für Intensivstationen gelten, außerdem für die Abteilungen Unfallchirurgie, für Herzkrankheiten und für Alterserkrankungen. In den Thüringer Akutkrankenhäusern arbeiten nach Daten des statistischen Landesamtes rund 12 000 Menschen im Pflegedienst.