Neues Innovationszentrum Medizintechnik in Jena und Ilmenau

Jena/Ilmenau (dpa/th) - Das Thüringer Wissenschaftsministerium fördert ein neues Innovationszentrum für Medizintechnik in Jena und Ilmenau mit 9,5 Millionen Euro. Entsprechende Bescheide erhielten am Montag das Universitätsklinikum Jena (5,3 Millionen Euro), das Leibniz-Institut für Photonische Technologien Jena (1,3 Millionen Euro) und die Universität Ilmenau (2,9 Millionen Euro), wie das Ministerium mitteilte. Das Geld fließt in die Anschaffung von Forschungsgroßgeräten und in Personalkosten. Alle drei Einrichtungen werden gemeinsam Träger des Innovationszentrums sein.

Das neue "Thüringer Innovationszentrum für Medizintechnik-Lösungen" wird sich nach den Angaben vor allem der Stammzell- und Altersforschung sowie der Onkologie widmen. Zudem sollen dort im Bereich der Biomedizintechnik und Mikroskopie geforscht werden. Geplant ist außerdem, neue optische, spektroskopische und biotechnologische Nachweisverfahren zu entwickeln.

Das Innovationszentrum soll auch dazu dienen, die Dauer zur Entwicklung zertifizierter Medizinprodukte zu verkürzen und den Transfer von Forschungsergebnissen in wirtschaftlich verwertbare Verfahren und Produkte zu beschleunigen.