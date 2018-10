Landeskrankenhausgesellschaft bestätigt Vorstand im Amt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Landeskrankenhausgesellschaft Thüringen hat auf einer Mitgliederversammlung ihren insgesamt neunköpfigen Vorstand im Amt bestätigt. Wie die Gesellschaft am Dienstag in Erfurt mitteilte, bestimmte der Vorstand am Montag erneut Gundula Werner, Geschäftsführerin des Klinikums Altenburger Land, zur Vorsitzenden des Gremiums.

Ebenfalls wiedergewählt wurden die stellvertretenden Vorsitzenden Thomas Kallenbach, Geschäftsführer des Sophien- und Hufeland-Klinikums Weimar, und Kerstin Haase, Vorstandsvorsitzende des Verbands der Privatkliniken in Thüringen. Die Amtszeit des Vorstands beträgt vier Jahre.

"Die Krankenhäuser stehen insbesondere im Pflegebereich vor neuen Herausforderungen", erklärte Werner. Untergrenzen in der Personalbesetzung und der gleichzeitige Mangel an qualifiziertem Personal seien Aufgaben, die nun kurzfristig gelöst werden müssten.