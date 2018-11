Kitas erhalten Qualitätssiegel für Bewegungsfreundlichkeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Als "Bewegungsfreundliche Kindertagesstätte" werden in den kommenden Wochen fünf Einrichtungen in Thüringen ausgezeichnet. Den Anfang macht am Montag (12. November/10.00 Uhr) die AWO-Kita "Charlottenheim" in Römhild (Landkreis Hildburghausen), wie der Landessportbund und die Thüringer Unfallkasse mitteilten, die die Auszeichnung vergeben. Ausgewählt wurden Kindertagesstätten, die mit einem regionalen Sportverein zusammenarbeiten und regelmäßige Sportangebote machen.

Außerdem muss auf eine gesunde Ernährung der Kinder geachtet werden und mindestens ein Erzieher als Übungsleiter ausgebildet sein. Vorgelegt werden muss auch ein Bewegungskonzept, dass die regelmäßige Gesundheits- und Sportförderung absichert und den Thüringer Bildungsplan im Bereich Physische Entwicklung und Motorik umsetzt.