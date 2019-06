Kammer fordert zehn Prozent mehr Medizin-Studienplätze

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Die Zahl der Medizin-Studienplätze in Thüringen muss aus Sicht der Ärzteverbände um mindestens zehn Prozent aufgestockt werden. Die Präsidentin der Landesärztekammer, Ellen Lundershausen, sprach am Mittwoch in Erfurt von 20 bis 30 Plätzen mehr. Eine Aufstockung in Kombination mit einer sogenannten Landeskinderquote, die Studenten aus Thüringen bevorzugt, sei angesichts des steigenden Bedarfs an Ärzten in Praxen und Krankenhäusern nötig. Arztpraxen in Thüringen behandelten bis zu 30 Prozent mehr Patienten als Praxen in anderen Bundesländern, sagte die Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen, Annette Rommel, zum Auftakt eines Fortbildungskongresses.

Derzeit beginnen an der Medizinischen Fakultät der Universität Jena jährlich 260 junge Menschen ein Studium. Die Hochschule ist die einzige in Thüringen mit Medizin-Studiengang. Das Wissenschaftsministerium sieht die Forderung der Ärzte skeptisch.