Jugendliche öfter mit Alkoholvergiftung im Krankenhaus

Erfurt (dpa/th) - Häufiger als früher landen Kinder und Jugendliche mit Alkoholvergiftung in Thüringens Krankenhäusern. Insgesamt 620 Patienten im Alter von 10 bis 19 Jahren wurden im vergangenen Jahr wegen eines gefährlichen Alkoholrausches in den Kliniken behandelt. Das seien 17 Prozent mehr als noch ein Jahr zuvor, wie die Krankenkasse DAK Gesundheit mit Verweis auf Zahlen des Thüringer Landesamtes für Statistik am Dienstag mitteilte. Nach den amtlichen Angaben gab es seit Jahren nicht so viele Fälle jugendlicher Komasäufer wie 2017.

Aufklärung sei daher weiter nötig, sagt Marcus Kaiser, Leiter der Landesvertretung der DAK-Gesundheit in Thüringen. Entsprechend plane die Krankenkasse im kommenden unter der Schirmherrschaft von Thüringens Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) wieder die Kampagne "bunt statt blau", um damit im Schulalltag über die Folgen von Alkoholkonsum zu informieren.