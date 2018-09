Jena am besten mit Zahnärzten versorgt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Jena ist die in Thüringen am besten mit Zahnärzten versorgte Stadt. Wie das Landesamt für Statistik aus Anlass der Tages der Zahngesundheit (25. September) am Dienstag in Erfurt mitteilte, kamen dort Ende 2017 auf einen Zahnarzt durchschnittlich 661 Einwohner. Auf den weiteren Plätzen folgten Suhl (781), Weimar (795), Erfurt (869) und Gera (949). Schlusslicht war der Landkreis Weimarer Land mit 1867 Einwohnern je Arzt.

Landesweit ist die Versorgung nach den Angaben in den vergangenen Jahren in etwa konstant geblieben. Demnach gab es Ende 2017 im Freistaat 1982 Zahnärzte. Das waren durchschnittlich 1085 Einwohner je Arzt. Wegen der schrumpfenden Bevölkerung hat sich die Quote verglichen mit 1995 sogar etwas verbessert. Damals kamen 1246 Einwohner auf einen Arzt.