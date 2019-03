Grippewelle hat Höhepunkt in Thüringen wohl überschritten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Der Höhepunkt der aktuellen Grippewelle scheint in Thüringen nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Erfurt überschritten zu sein. Seit dem vergangenen Herbst seien 3944 Fälle von Virusgrippe gemeldet worden, teilte das Ministerium am Freitag auf Anfrage mit. In der zweiten Märzwoche wurden den Angaben zufolge 810 Menschen als neu erkrankt gemeldet. Damit blieben die Meldezahlen im Vergleich zur Vorwoche konstant.

In Thüringen sind in der laufenden Grippe-Saison bislang vier Menschen nachweislich an einer Influenza gestorben. Dabei handelt es sich um drei Frauen und einen Mann im Alter von 73, 80, 92 und 79 Jahren. In Krankenhäusern mussten 428 Grippe-Patienten behandelt werden.