Grippe-Saison in Thüringen in diesem Jahr verhaltener

Erfurt (dpa/th) - Die aktuelle Grippe-Saison fällt nach Experteneinschätzung verhaltener aus als die Saison 2017/18. Seit dem vergangenen Herbst wurden insgesamt knapp 2300 nachgewiesene Fälle von Virusgrippe gemeldet, wie das Gesundheitsministerium in Erfurt am Freitag auf Anfrage mitteilte. In der vorletzten Februarwoche erkrankten nach aktuellem Meldestand 757 Menschen. Das waren zwar nochmals mehr als eine Woche zuvor (501). Dennoch geht das Ministerium davon aus, dass der Höhepunkt der diesjährigen Grippe-Welle vermutlich bereits erreicht ist.

In Thüringen sind in der laufenden Grippe-Saison bislang drei Menschen nachweislich an einer Influenza gestorben. Dabei handelt es sich um drei Frauen im Alter von 73, 80 und 92 Jahren. In Krankenhäusern mussten 261 Grippe-Patienten behandelt werden.

In der Saison 2017/18 waren mehr als 16 400 Influenza-Erkrankungen aufgetreten. 27 Menschen starben. Die Zahl der gemeldeten Fälle gibt allerdings nur ein unvollständiges Bild wieder. Weil Ärzte bei eindeutigen klinischen Symptomen oft auf eine zusätzliche Labordiagnostik zum Virennachweis verzichten, gehen Fachleute von einer höheren Dunkelziffer aus.