Etwas weniger Infektionen mit resistenten Krankenhauskeimen

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind die Infektionen mit dem multiresistenten Krankenhauskeim MRSA leicht zurückgegangen. Im vergangenen Jahr wurden 79 durch den Erreger verursachte Infektionen gemeldet, wie das Robert Koch-Institut (RKI) in Berlin mitteilte. 2017 gab es 82 Fälle. Laut RKI handelt es sich allerdings um vorläufige Zahlen von 2018 - Nachmeldungen seien möglich. Gefährlich sind die Erreger, weil viele Antibiotika nicht gegen das Bakterium wirken. Die Keime sind für Menschen mit intaktem Immunsystem in der Regel harmlos, für geschwächte Patienten - etwa auf einer Intensivstation - können sie aber zum Problem werden.