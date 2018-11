Ergebnisse von Lebensmittelprüfern werden veröffentlicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - Gesundheitsministerin Heike Werner (Linke) stellt am heutigen Montag (13.30 Uhr) in Erfurt die Ergebnisse der Lebensmittelkontrolle in Thüringen vor. Darin geht es um Hygienemängel und Verbrauchertäuschungen in Lebensmittelbetrieben. Jedes Jahr nehmen die staatlichen Lebensmittelprüfer Tausende Betriebe in Thüringen unter die Lupe und untersuchen Proben.

Im Vorjahr wurden wegen Missständen wie Mäusedreck im Paniermehl, fettüberzogenen Wänden oder fehlendem fließenden Wasser 36 Betriebe geschlossen. In 90 Prozent der Fälle waren aber keine oder nur geringfügige Mängel festgestellt worden. Die amtliche Lebensmittelüberwachung ist in Thüringen eine gemeinsame Aufgabe des Landesamtes für Verbraucherschutz (TLV) und der Landkreise und kreisfreien Städte.