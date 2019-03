Bericht: 8000 Thüringer süchtig nach Crystal Meth

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Erfurt (dpa/th) - In Thüringen sind laut einem Medienbericht mehr als 8000 Menschen von der Droge Crystal Meth abhängig. Das berichtete der MDR am Freitag unter Berufung auf Zahlen der Thüringer Landesstelle für Suchtfragen. Damit sei jeder zweite Drogenabhängige in Thüringen im Alter zwischen 14 und 64 Jahren von der sogenannten Modedroge abhängig. Eine Sprecherin der Landesstelle habe dem Sender gesagt, die aufputschende Droge habe mittlerweile alle Gesellschaftsschichten erreicht.

Ursache für den weiterhin steigenden Konsum von Crystal Meth in Thüringen sei unter anderem die Nähe zu den tschechischen Laboren, hieß es. Dort werde die Droge günstig verkauft. Im vergangenen Jahr habe die Polizei in Thüringen 2679 Straftaten im Zusammenhang mit Crystal Meth erfasst.