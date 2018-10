Klassenraum wegen erhöhter Naphthalin-Werte geschlossen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Eisenach (dpa/th) - Wegen erhöhter Naphthalin-Werte ist in einer Eisenacher Grundschule ein Klassenraum vorsorglich für den Unterricht geschlossen worden. Ein Umweltlabor hat Luftproben genommen und analysiert, nachdem die Schule Geruchsbelästigung in vier Klassenräumen gemeldet hatte, wie die Stadtverwaltung Eisenach am Montag mitteilte. In einem der vier untersuchten Räume wurden erhöhte Naphthalin-Werte festgestellt. Beim Einatmen kann der Stoff zu Kopfschmerzen und Übelkeit führen. Eisenachs Bildungsdezernent, Ingo Wachmeister, kündigte an, "der Ursache auf den Grund" zu gehen. Ein Umweltlabor untersuche eine Bohrprobe aus dem Fußboden in dem Raum.

Naphthalin (von griechisch naphtha = Erdöl) ist laut Chemie.de ein farbloser Feststoff, der schon bei Raumtemperatur in einen gasförmigen Aggregatzustand übergeht. Es ist ein bicyclischer aromatischer Kohlenwasserstoff mit charakteristischem Geruch nach Teer.

In dem betroffenen Raum wurde der Innenraumrichtwert I - ein Messwert für gesunde Raumluft - deutlich überschritten. Ab Richtwert II könnten laut Stadtverwaltung empfindliche Personen bei Daueraufenthalt möglicherweise gesundheitliche Beeinträchtigungen bekommen. Dieser Wert sei in der Eisenacher Grundschule jedoch nicht erreicht worden, sagte eine Sprecherin.

Bereits in der Vergangenheit wurden in öffentlichen Gebäuden zu hohe Naphthalin-Werte festgestellt - in Eisenach etwa in einer weiteren Schule und in Fußbodenmaterialien eines Kita-Raumes. Ob nach der Laboruntersuchung in der Grundschule Fußböden mehrerer Räume ausgetauscht werden müssen, ist noch unklar. Die Schule wurde 1976/77 gebaut und 2005/2006 grundlegend saniert und umgebaut.