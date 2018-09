Umfrage: Eltern-Meinung zum Thema Schulkakao gespalten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - In der Debatte um das Schulmilch-Programm sind die Meinungen der Eltern in NRW gespalten. Das zeigte eine repräsentative Forsa-Umfrage im Auftrag der Verbraucherorganisation Foodwatch, die am Freitag veröffentlicht wurde. Demnach wollen 32 Prozent der über 1000 befragten Eltern, dass gezuckerter Kakao an Schulen nicht weiter mit Steuergeldern gefördert wird. 19 Prozent wollen die Subventionen sowohl für Kakao als auch für ungesüßte Trinkmilch beenden. Auf der anderen Seite sind 47 Prozent der Eltern der Meinung, dass NRW Milch und Kakao weiter bezuschussen sollte.

NRW-Verbraucherschutzministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) hatte kürzlich angekündigt, die Eltern zu dem Thema befragen zu wollen. Gezuckerte Erdbeer- und Vanillemilch wird seit diesem Schuljahr nicht mehr mitfinanziert. Kakao mit rund vier Prozent Zuckergehalt wird dagegen im EU-Schulprogramm neben der Trinkmilch weiter gefördert.