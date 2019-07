Therapeutische Videospiele für Senioren in Pflegeheimen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Bewohner von Seniorenheimen können ihre körperliche und geistige Fitness mit Hilfe von Videospielen verbessern. Eine dazu entwickelte Spielekonsole hat die Barmer Krankenkasse am Donnerstag in einem Düsseldorfer Altenheim vorgestellt. Speziell für Senioren konzipierte Spiele wie Kegeln, Tanzen oder Motorradfahren könnten das Erinnerungsvermögen, die Stand- und Gangsicherheit, Ausdauer und Koordination stärken, erklärte der Landesgeschäftsführer der Barmer, Heiner Beckmann. Die Spieler steuern die auf eine Leinwand übertragene Anwendung nur mit Körperbewegungen, etwa Handzeichen.

Nach einer Pilotstudie in Hamburg bringt die Barmer die sogenannte Memorebox nun in 20 Pflegeheimen in Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Bundesweit wird das Angebot in 100 Einrichtungen erprobt. Wissenschaftler der Charité und der Humboldt-Universität in Berlin werten die Daten aus.