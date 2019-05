Laumann: Pflegekräftemangel in NRW wird größer

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Pflegekräftemangel hat in Nordrhein-Westfalen noch deutlich zugenommen: 2018 hätten in NRW rund 10 000 pflegerische Vollzeitkräfte im Gesundheitswesen gefehlt, heißt es in einem Bericht von Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) an den Gesundheitsausschuss des Landtags. Die Lücke sei damit um 7700 Vollzeitkräfte größer geworden - im Vergleich zur Analyse von 2015, der zufolge 2300 Vollzeitkräfte gefehlt hatten. Im Einzelnen würden in der Gesundheits- und Krankenpflege aktuell 5160 Pflege-Vollzeitkräfte mehr benötigt, in der Kinderkrankenpflege 665 und in der Altenpflege 4268 Vollzeitkräfte.

"Als langfristige Einschätzung ist festzustellen, dass der Mangel an Fachkräften im Gesundheitssystem die Politik für die kommenden Jahre begleiten wird", betonte der Minister in dem Bericht für die Ausschusssitzung an diesem Mittwoch. Die Ausbildungszahlen in der Altenpflege seien zuletzt stark gestiegen, auch in der Kranken- und Kinderkrankenpflege müsse viel mehr ausgebildet werden.

Dem argen Pflegekräftemangel in den Kliniken soll eine seit Jahresanfang neu geltende Personal-Mindestvorgabe des Bundesgesundheitsministeriums entgegenwirken. Ob die bundesweit verpflichtende Pflegepersonal-Untergrenze - sie gilt für Intensivstationen sowie in den Abteilungen für Kardiologie, Geriatrie, Unfallchirurgie - in NRW eingehalten werden konnte, sei fürs erste Quartal 2019 noch nicht bekannt. 1249 Klinikstationen in NRW seien als solche "pflegesensitive" Bereiche ausgewiesen.