Ärzte-Statistik: 752 Behandlungsfehler in NRW festgestellt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mediziner in Nordrhein-Westfalen haben im vergangenen Jahr nach Daten der Ärzteschaft 752 festgestellte Behandlungsfehler begangen. Die Gutachterkommissionen der Landesärztekammern Nordrhein und Westfalen-Lippe trafen insgesamt 2445 Entscheidungen zu vermeintlichen Fehlern, wie die Kammern am Mittwoch mitteilten. Dafür beurteilen Experten, inwiefern eine Behandlung zum jeweiligen Zeitpunkt dem anerkannten medizinischen Standard entsprochen hat. In rund einem Drittel der Fälle wurden die Vorwürfe als begründet angesehen. Am häufigsten beschwerten sich Patienten bei beiden Ärztekammern in NRW über fehlerhafte Diagnosen.