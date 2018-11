Zahl der HIV-Neuinfektionen in Sachsen leicht gestiegen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen haben sich 2017 etwas mehr Menschen mit HIV angesteckt als im Jahr zuvor. 150 Menschen infizierten sich nach Schätzungen des Sozialministeriums im vergangenen Jahr mit dem Virus - fünf mehr als 2016. "Auch wenn viele Menschen HIV und Aids inzwischen nicht mehr als gefährliche Krankheit wahrnehmen, müssen wir weiter aufklären und die Ausbreitung wirksam bekämpfen", sagte Gesundheitsministerin Barbara Klepsch (CDU) am Freitag.

Die Landtagsfraktion der Linken forderte deshalb zum Welt-Aids-Tag am Samstag die Regierung auf, noch mehr in Aufklärung und Vorsorge zu investieren. Die bisher dafür geplanten Mittel im Doppelhaushalt 2019/2020 wollen sie um 230 000 Euro auf insgesamt 660 000 Euro anheben.

Das Robert-Koch-Institut schätzt die Zahl der HIV-Infizierten in Deutschland 2017 auf 86 100 - rund 2600 davon leben in Sachsen. Das Institut geht davon aus, dass lediglich 78 Prozent davon ihre Diagnose kennen. Klepsch will deshalb das Angebot von HIV-Tests erhöhen.