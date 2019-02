Weniger Apotheken in Sachsen: Versorgung dennoch gesichert

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Zahl der Apotheken geht in Sachsen immer weiter zurück. "Das wird sich auf niedrigem Niveau auch in den nächsten Jahren fortsetzen", sagte der Geschäftsführer der Landesapothekenkammer, Frank Bendas, in Dresden bei einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa. Den Angaben zufolge gab es in Sachsen Ende Dezember 977 öffentliche Apotheken. Im Laufe des Jahres waren 12 neu eröffnet und 16 geschlossen worden. Laut Bendas ist der Wettbewerb vor allem in den größeren Städten schärfer geworden. In den ländlichen Regionen wiederum suchten manche Apotheken-Inhaber vergeblich einen Nachfolger. Das Gesundheitsministerium sieht die Versorgung als gesichert.