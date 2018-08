Neues Operationszentrum der Chirurgen am Uniklinik Dresden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Das Dresdner Universitätsklinikum (UKD) hat ein neues Chirurgisches Zentrum. Der moderne Erweiterungsbau wurde am Dienstag feierlich eröffnet. Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) sprach laut Mitteilung von einem weiteren Meilenstein für die Uniklinik und einem "Segen für die Patienten". Der Freistaat und das UKD investierten 111 Millionen Euro in den Neubau und dessen Ausstattung, der mit dem bestehenden OP-Trakt verbunden ist. Darin befinden sich 17 Operationssäle, eine Notaufnahme, eine Ambulanz, Intensiv- sowie vier Pflegestationen für insgesamt 132 Patienten. Sie sollen ab Spätherbst schrittweise in Betrieb gehen.