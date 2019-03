Krankenkasse: keine Termine bei Fachärzten für Neupatienten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Arzttermine sind in Sachsen eine Mangelerscheinung. Einer empirischen Untersuchung der Techniker Krankenkasse (TK) und der Hochschule Zittau/Görlitz zufolge bietet rund ein Fünftel aller Arztpraxen (22 Prozent) neuen Patienten keine Termine an. Bei den Augenärzten ist es sogar jeder zweite, bei den Neurologen sind es 40 Prozent und bei Hautärzten etwa ein Viertel. "Landarztpraxen können nicht besetzt werden, weil es junge Ärzte in die Städte zieht. Hinzu kommt, dass falsche Vergütungsanreize die Kapazitäten von Ärzten verknappen und sinnlose Bürokratie die Praxen belastet", erklärte TK-Chefin Simone Hartmann.