Keime in Dresdener Krankenhaus: Intensivstation geschlossen

Dresden (dpa/sn) - Im Krankenhaus Dresden-Neustadt sind gefährliche Keime aufgetreten. Die Intensivstation musste gesperrt werden, nachdem die Erreger dort am Wochenende nachgewiesen wurden. Derzeit seien kein Neuaufnahmen möglich, sagte eine Sprecherin der Klinik. Vier Patienten der Intensivstation stünden unter Quarantäne. Weitere 14 müssten noch Tests durchlaufen, ehe sie in andere Krankenhausteile oder Krankenhäuser verlegt werden können. Die Keime seien für Menschen mit intaktem Immunsystem in der Regel harmlos. Für geschwächte Patienten, etwa auf einer Intensivstation, könnten sie zum Problem werden. Die Schließung der Station sei deshalb eine Vorsichtsmaßnahme.