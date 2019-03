Grippewelle hält an: Erkrankungen aber leicht rückläufig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - Die Grippewelle hält nach Einschätzung des sächsischen Gesundheitsministeriums an - allerdings mit leicht rückläufiger Tendenz. Wie das Ministerium am Freitag mitteilte, gab es in der vergangenen Woche 3431 gemeldete Neuerkrankungen und damit zehn weniger als in der Woche zuvor. Seit Beginn der Grippesaison im Herbst 2018 sind insgesamt 11 373 Fälle erfasst, darunter 16 Todesfälle.

Die meisten Grippekranken gab es bisher in Leipzig (3147), gefolgt vom Landkreis Leipzig (1460) und Dresden (1017). Exakt ein Drittel der Erkrankungen traten bei Kindern bis 14 Jahre auf; 52 Prozent aller Betroffenen waren Erwachsene im Alter zwischen 20 und 64 Jahren. Die Behörden gehen bei den Zahlen von einer Dunkelziffer aus, da nicht jeder Betroffene zum Arzt geht und somit nicht alle Fälle registriert werden.