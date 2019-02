Grippefälle verdoppelt: Inzwischen fünf Tote

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen gibt es zwei weitere Grippetote. Damit erhöht sich ihre Zahl auf insgesamt fünf seit Influenza-Saisonbeginn im Oktober 2018. Die Zahl der Erkrankungen hat sich Anfang Februar verdoppelt, wie nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Dresden aus dem Wochenbericht der Landesuntersuchungsanstalt (LUA) hervorgeht. Die Intensität der Grippewelle habe sich in der ersten Februarwoche deutlich erhöht. Für Sachsen stehen nun insgesamt 2294 Fälle zu Buche. Mehr als die Hälfte der Erkrankten waren zwischen 20 und 64 Jahren alt. In Chemnitz starben zwei 64 und 85 Jahre alte Männer, zuvor hatte es drei 66-, 75- und 80-Jährige getroffen.