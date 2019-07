Fast drei Millionen Euro für Thüringer Hospizarbeit

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden/Erfurt (dpa/th) - Gesetzliche Krankenkassen unterstützen ambulante Hospizdienste in Thüringen in diesem Jahr mit 2,9 Millionen Euro. Mit den Geldern werden etwa Fortbildungen für ehrenamtliche Helfer bezahlt, hieß es in einer Mitteilung von sechs gesetzlichen Versicherern am Montag. Die Ehrenamtlichen in der Hospizarbeit sind speziell geschult, um sterbende Menschen und ihre Angehörige zu begleiten und ihnen vor allem seelisch zur Seite zu stehen.

Im vergangenen Jahr begleiteten in Thüringen laut Mitteilung etwa 1210 Ehrenamtliche 1715 todkranke Menschen auf ihrem letzten Weg.