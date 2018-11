Drastischer Anstieg bei jugendlichen Komasäufern in Sachsen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Dresden (dpa/sn) - In Sachsen sind im vergangenen Jahr so viele junge Komasäufer ins Krankenhaus gekommen wie seit Jahren nicht. Insgesamt wurden 1130 Kinder und Jugendliche mit einer Alkoholvergiftung in Kliniken eingeliefert. Das waren rund 19 Prozent mehr als 2016, wie die Krankenkasse DAK Gesundheit unter Berufung auf Zahlen des Statistischen Landesamtes mitteilte.

Die Zahl der Betroffenen steigt den Angaben zufolge seit 2014 im Freistaat wieder kontinuierlich an und hat den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnung im Jahr 2000 erreicht. "Rauschtrinken ist offenbar ein Problem wie nie zuvor", sagte Christine Enenkel, Leiterin der DAK-Landesvertretung in Sachsen. Mit einer bundesweiten Kampagne will die Kasse an Schulen über Alkoholmissbrauch aufklären.