Vegane Kitas in Berlin müssen auch anderes Essen anbieten

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Vegane Kindergärten in Berlin müssen zusätzlich auch nichtveganes Essen anbieten. Die Kita-Aufsicht habe einer Kita eine entsprechende Auflage erteilt und wolle auch bei einer weiteren Einrichtung sicherstellen, dass es eine Wahlmöglichkeit gibt. Das teilte die Bildungsverwaltung in einer Antwort auf eine Anfrage der AFD mit. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (DGE), an deren Empfehlungen sich der Senat orientiert, empfiehlt eine vegane Ernährung für Kinder und Jugendliche nicht. "Bei einer rein pflanzlichen Ernährung ist eine ausreichende Versorgung mit einigen Nährstoffen nicht oder nur schwer möglich", heißt es in der Position der DGE.

Bei der veganen Ernährung fehlt die Zufuhr von Vitamin B 12 völlig, hieß es in der Antwort. Kritisch ist laut DGE die Versorgung mit den Vitaminen A, D, B2, mit Kalzium, Proteinen, Zink, Eisen und Jod. Ohne die Ergänzung dieser Stoffe können verschiedenste Mangelerscheinungen und auch dauerhafte Schäden auftreten.