Suchtexperten: Jugendliche greifen früh zu Cannabis

Berlin (dpa/bb) - Jugendliche in Berlin greifen besonders früh zum ersten Joint. Beim ersten Konsum der illegalen Droge sind sie im Schnitt 14,6 Jahre alt, wie aus einer am Donnerstag vorgestellten Untersuchung der Berliner Fachstelle für Suchtprävention hervorgeht. Gut ein Drittel der 1725 anonym befragten 12- bis 18-Jährigen gab demnach an, schon einmal Cannabis probiert zu haben. Die Zahlen verdeutlichten, dass der Konsum unter Jugendlichen in der Hauptstadt "besorgniserregend normal" zu sein scheine, so die Suchtexperten. Je früher Jugendliche Alkohol und Drogen konsumierten, desto größer sei das Risiko, später eine Suchterkrankung zu entwickeln.