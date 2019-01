Neues Zentrum für internationalen Gesundheitsschutz

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Am Berliner Robert Koch-Institut (RKI) hat das neue Zentrum für Internationalen Gesundheitsschutz (ZIG) seine Arbeit aufgenommen. 30 Experten sollen hier an internationalen Projekten mitarbeiten, wie das RKI und das Bundesgesundheitsministerium am Montag in Berlin mitteilte. "Gesundheitskrisen wie Infektionsausbrüche sind in unserer global vernetzten Welt kein Problem einzelner Staaten", sagte Minister Jens Spahn (CDU).

Das neue Zentrum werde dazu beitragen, weltweite Gesundheitsgefahren zu erkennen und abzuwehren. Ziel der Arbeit ist es, Krankheitserreger zu überwachen und zu erforschen, Epidemien einzudämmen, Laborkapazitäten in Partnerländern auszubauen und Gesundheitsdaten aus EU-Mitgliedstaaten zu erheben.