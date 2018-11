Mehr als 230 junge Rauschtrinker im vergangenen Jahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Knapp 240 Kinder und Jugendliche sind im Vorjahr mit Alkoholvergiftungen in Berliner Krankenhäuser gekommen. 34 von ihnen waren zwischen 10 und 14 Jahre alt, wie das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Insgesamt betroffen waren demnach 134 Jungen und 102 Mädchen unter 20 Jahren. "Jede Alkoholvergiftung eines Kindes oder Jugendlichen ist eine zu viel", erklärte Volker Röttsches von der Krankenkasse DAK-Gesundheit in Berlin. Insgesamt sei die Entwicklung beim Komasaufen in Berlin aber seit mehreren Jahren rückläufig. Die Kasse will 2019 zum zehnten Mal mit einer Kampagne Schüler aufklären.