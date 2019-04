Kolat: In Berlin derzeit kein Bedarf für Masern-Impfpflicht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/bb) - Gesundheitssenatorin Dilek Kolat sieht in Berlin weiter keinen Bedarf, eine Masern-Impfpflicht für Kinder einzuführen. "Prinzipiell habe ich nichts gegen eine Impfpflicht, aber wir warten jetzt den Gesetzentwurf auf Bundesebene dazu ab", erklärte die SPD-Politikerin am Freitag auf Anfrage. Wenn die Impfpflicht bundesweit komme, setze Berlin sie um, bekräftigte die Senatorin.

Mit den Impfquoten bei der Schuleingangsuntersuchung sei Berlin auf "einem guten Weg", erklärte Kolat. Rund 97 der Kinder hätten zu dem Zeitpunkt die erste, knapp 93 Prozent beide Masern-Impfungen bekommen. Mit einer Impfpflicht komme man zudem der bestehenden Impflücke bei Jugendlichen und Erwachsenen nicht bei. Bereits vor einigen Wochen hatte Kolat betont, die Impfquoten mit freiwilligen Maßnahmen verbessern zu wollen.

In Brandenburg hatte sich der Landtag am Donnerstag für eine Masern-Impfpflicht für Kinder in Kitas ausgesprochen. Die rot-rote Landesregierung wird aufgefordert, die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass es bis zu einer möglichen bundesrechtlichen Lösung eine Impfung für den Besuch von Kitas und Tagespflege als verpflichtende Voraussetzung gibt.

Masern sind hochansteckend und können in seltenen Fällen auch tödlich verlaufen. Berlin hatte mehrmals mit größeren Ausbrüchen zu kämpfen. Bislang wurden in diesem Jahr 12 Fälle gemeldet.