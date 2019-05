In Psychiatrie und Psychotherapie viele Frauen tätig

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mainz (dpa/lrs) - Der Frauenanteil an der Zahl aller niedergelassenen Mediziner in Rheinland-Pfalz liegt bei 42,0 Prozent. Das geht aus dem Bundesarztregister (Stand Ende 2018) hervor. Je nach Fachrichtung ist der Frauenanteil jedoch ganz unterschiedlich hoch. Besonders viele Frauen gibt es in der Psychotherapie und der Psychiatrie. Fast drei Viertel aller psychologischen Psychotherapeuten und zwei Drittel aller Kinder- und Jugendpsychiater sind weiblich. Auch bei den ärztlichen Psychotherapeuten sind Frauen mit 59,3 Prozent in der Mehrheit - im deutschlandweiten Vergleich ist ihr Anteil in Rheinland-Pfalz jedoch gering. Nur in Brandenburg gibt es prozentual noch etwas weniger ärztliche Psychotherapeutinnen.

In der Mehrheit sind Frauen auch bei den Gynäkologen, Kinderärzten und Hautärzten. Deutlich in der Minderheit sind Frauen dagegen beispielsweise bei den Orthopäden (8,7 Prozent), Chirurgen (16,4 Prozent), Urologen (16,7 Prozent), Internisten (21,7 Prozent) und Radiologen (28,1 Prozent).