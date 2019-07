Finanzspritzen für zehn Krankenhäuser auf dem Land

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Berlin (dpa/lni) - Zur Absicherung der Versorgung in ländlichen Regionen bekommen zehn Krankenhäuser in Niedersachsen zusätzlich Geld. Sie erhalten Finanzspritzen von jeweils 400 000 Euro, wie der Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenversicherungen am Montag in Berlin mitteilte. Die pauschalen Zuschläge gehen ab nächstem Jahr an Kliniken, die für Notfallversorgung oder Geburtshilfe in der Gegend wichtig sind - bei einer Schließung drohten Patienten sonst zu weite Wege. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung darüber.

In Niedersachsen geht das Geld an die Kliniken auf Norderney, in Bremervörde, Sögel im Emsland, Rotenburg/Wümme, Soltau, Dannenberg im Wendland, Uelzen, Wittingen im Kreis Gifhorn, Sulingen im Kreis Diepholz und Herzberg im Harz. Bundesweit werden 120 Kliniken bedacht.