Neue Investitionen in Thüringer Heilbädern nötig

Bad Sulza (dpa/th) - Die Heilbäder und Luftkurorte in Thüringen stehen nach den umfassenden Investitionen der 1990er Jahre vor neuen Herausforderungen. In mehreren Orten müssten Teile der Infrastruktur wie Kurmittelhäuser oder Thermalbäder modernisiert werden, um im Rennen um Gesundheitsurlauber konkurrenzfähig zu bleiben, sagte die Geschäftsführerin des Thüringer Heilbäderverbandes, Dorit Frank, der Deutschen Presse-Agentur. "Das sind Millioneninvestitionen", so Frank. In Thüringen gibt es 18 staatlich anerkannte Kurorte. Dem Heilbäderverband zufolge wurden dort im vergangenen Jahr rund 2,7 Millionen Übernachtungen gebucht - im Jahresvergleich ein Plus von mehr als 2 Prozent.