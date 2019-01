Zoll stellt über 44 000 geschmuggelte Tabletten sicher

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Kiel (dpa/lno) - Über 44 000 geschmuggelte Tabletten hat der Kieler Zoll in einem Zug auf der Fahrt von Hamburg nach Kopenhagen sichergestellt. Dabei handele es sich um Betäubungsmittel, teilte das Hauptzollamt Kiel am Mittwoch mit, das die Medikamente bereits Ende vorletzter Woche fand. Ein 25-Jähriger sei von den Beamten nach seinem Reiseziel sowie nach dem Mitführen von Drogen und sonstigen verbotenen Gegenständen befragt worden. Er habe angegeben, auf dem Weg von Hamburg nach Malmö zu sein. Bei der Kontrolle seines Gepäcks hätten die Beamten kleine Päckchen gefunden, in denen laut den Angaben mehrfach verpackte Tabletten waren. Über die Herkunft habe der Mann keine Angaben machen können. Die Arzneimittel seien sichergestellt und der Mann vorläufig festgenommen worden.

Im Zuge der Vernehmung habe er angegeben, jemanden im Darknet kennengelernt und von dem Unbekannten den Auftrag erhalten zu haben, die Tabletten vom Kosovo nach Malmö zu bringen, so das Zollamt weiter. Das Amtsgericht Lübeck hat Untersuchungshaftbefehl gegen den Mann erlassen.