Kassenärzte fordern bessere Verteilung von Kinderarztpraxen

Hannover (dpa/lni) - In Niedersachsen gibt es aus Sicht von Ärzteverbänden in einigen Regionen nicht genügend Kinderärzte. Die Bedarfsplanung sei nicht mehr der Realität angepasst, sagte der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN), Detlef Haffke. "Das ist graue Theorie und hat mit Versorgungsrealitäten vor Ort wenig zu tun." Die Kassenärzte, das Gesundheitsministerium in Hannover und der Landesverband der Kinderärzte hoffen nun darauf, dass die Bedarfsplanung wie von Bundesminister Jens Spahn (CDU) angekündigt, zügig angepasst wird. Im ländlich geprägten Kreis Holzminden etwa liegt die rechnerische Versorgung unter 75 Prozent.